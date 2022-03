Ucraina, Orban ambiguo: "Restiamo fuori dalla guerra, raggiunti i loro scopi ci sacrificano"

globalist

15 Marzo 2022 - 22.58

Guerra in Ucraina, da Orban parola ambigue, ossia da membro della Nato che però vuolke restare amico di Putin e da membro dell’Unione Europea che vuole rimascare la sua scelta sovranista.

”Noi dobbiamo restare fuori da questa guerra”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban durante un comizio con decine di migliaia di suoi sostenitori a Budapest. “Le guerre non sono combattute per noi e non lo sono nel nostro interesse”, ha detto, aggiungendo che ”ci vogliono portare da una parte o dell’altra, ma quando i loro scopi vengono raggiunti ci sacrificano”.

L’Ungheria è membro della Nato dal 1999 e dell’Unione europea dal 2004. Parole che fanno trasparire che Orban fa parte di Alleanze o Unioni con un piede e ne vuole stare fuori con l’altra.