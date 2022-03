Ucraina, Liu Pengyu: "Mai sentito parlare di richiesta di armi da parte della Russia. Noi vogliamo la pace"

globalist

14 Marzo 2022 - 10.23

Il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu ha fatto chiarezza in merito alla presunta richiesta della Russia a Pechino di sostegno militare, evidenziando che la Cina “è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina”

Liu Pengyu ha aggiunto: “Speriamo con sincerità che la situazione si allenti e la pace torni presto“, ha aggiunto Liu, precisando comunque “di non averne mai sentito parlare“. La priorità della Cina è di “impedire che la situazione di tensione in Ucraina possa sfuggire dal controllo. E’ una situazione davvero sconcertante”.