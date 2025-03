La Cina potrebbe unirsi alla "coalizione dei volenterosi" a sostegno della sicurezza dell'Ucraina

globalist Modifica articolo

22 Marzo 2025 - 17.17

ATF

La Cina sta valutando la possibilità di unirsi alla “coalizione dei volenterosi” a sostegno della sicurezza dell’Ucraina in vista di una potenziale missione di mantenimento della pace.

Secondo fonti diplomatiche europee citate da Welt am Sonntag, l’edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt, diplomatici cinesi a Bruxelles hanno sondato il terreno per comprendere se un coinvolgimento di Pechino sia auspicabile per l’Unione Europea. Nonostante la delicatezza della questione, le stesse fonti hanno evidenziato che l’inclusione della Cina potrebbe aumentare le possibilità che Mosca accetti la presenza di truppe di peacekeeping.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sforzi internazionali per porre fine al conflitto in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente sollecitato i leader mondiali a intensificare gli sforzi per la pace, affermando che sono necessari 200.000 soldati per garantire la stabilità nella regione.

Inoltre, gli Stati Uniti e la Cina hanno avviato tentativi di disgelo nelle loro relazioni, con Pechino che ha annunciato l’invio di un inviato speciale a Kiev come prima tappa di una missione europea volta a discutere una soluzione politica al conflitto.

Tuttavia, l’eventuale partecipazione della Cina a una missione di mantenimento della pace in Ucraina potrebbe suscitare reazioni contrastanti a livello internazionale, dato il suo ruolo geopolitico e le sue relazioni con la Russia. Resta da vedere come questa proposta evolverà e quale impatto avrà sugli sforzi per raggiungere una pace duratura nella regione.