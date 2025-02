Cina, rappresaglia dopo i dazi Usa: indagini su Google, nuove tariffe e restizioni sull’export

globalist Modifica articolo

4 Febbraio 2025 - 11.27

Donald Trump ha lanciato il primo colpo della sua guerra commerciale, imponendo martedì dazi alla Cina che hanno immediatamente scatenato ritorsioni da Pechino, tra timori per le ripercussioni sull’economia globale.

Pochi istanti dopo l’entrata in vigore dei dazi statunitensi del 10%, la Cina ha risposto rapidamente annunciando un’indagine antitrust su Google. Il ministero delle Finanze cinese ha inoltre comunicato l’imposizione di dazi del 15% su carbone e gas naturale liquefatto, e del 10% su petrolio greggio, macchinari agricoli, veicoli di grossa cilindrata e pick-up provenienti dagli Stati Uniti.

Il ministero del Commercio cinese e l’amministrazione doganale hanno dichiarato martedì che, per “salvaguardare gli interessi della sicurezza nazionale”, il Paese introdurrà controlli sulle esportazioni di una serie di minerali critici: tungsteno, tellurio, rutenio, molibdeno e prodotti correlati al rutenio.

Il ministero del Commercio ha inoltre aggiunto le aziende statunitensi PVH Group e Illumina Inc alla sua lista di entità inaffidabili, esponendole a restrizioni o sanzioni, senza specificare le accuse mosse nei loro confronti. PVH è una società di abbigliamento proprietaria di marchi come Tommy Hilfiger e Calvin Klein, mentre Illumina è un’azienda biotecnologica specializzata nel sequenziamento genomico, che di recente ha collaborato con Nvidia su tecnologie di intelligenza artificiale applicate alla salute.

“L’imposizione unilaterale di dazi da parte degli Stati Uniti viola gravemente le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, ha dichiarato il ministero delle Finanze cinese nel comunicato che annuncia le misure di ritorsione. “Non solo non aiuta a risolvere i suoi problemi interni, ma danneggia anche la normale cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti”.

In precedenza, il presidente statunitense aveva fatto un passo indietro rispetto a un conflitto economico con Canada e Messico, rinviando di un mese i dazi minacciati dopo trattative dell’ultimo minuto.

Per quanto riguarda le esportazioni cinesi, gli Stati Uniti hanno eliminato un’esenzione che permetteva alle spedizioni di valore inferiore a 800 dollari (circa 644 sterline) di non essere soggette a dazi. Noti rivenditori cinesi come Shein e Temu avevano sfruttato questa esenzione per vendere prodotti a basso costo sul mercato statunitense.

Dopo una telefonata con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, lunedì Trump ha accettato di posticipare l’applicazione di dazi del 25% sul Paese – l’ultimo di una serie di rinvii – dopo che Sheinbaum si è impegnata a inviare 10.000 soldati messicani al confine con gli Stati Uniti.

Anche i colloqui con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, hanno spinto Trump a rinviare l’introduzione di dazi del 25% sul Canada. Trudeau ha annunciato un piano da 1,3 miliardi di dollari per rafforzare la sicurezza delle frontiere e ha dichiarato che il Paese nominerà uno “zar del fentanyl”, inserirà i cartelli della droga nella lista delle organizzazioni terroristiche e garantirà un controllo costante del confine.

Mentre gli Stati Uniti si preparavano ad aumentare i dazi sulla Cina lunedì, la Casa Bianca ha annunciato che Trump parlerà con il presidente cinese, Xi Jinping, entro la fine della settimana. Pechino aveva già promesso di rispondere con “contromisure” e di presentare un’azione legale contro gli Stati Uniti presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Gli economisti hanno avvertito che i piani tariffari di Trump rischiano di far aumentare i prezzi per milioni di americani, poche settimane dopo che il presidente aveva promesso, una volta entrato in carica, di abbassarli rapidamente.

Ma parlando ai giornalisti nello Studio Ovale lunedì, Trump ha ribadito che i dazi sono un mezzo “molto potente” per rafforzare l’economia statunitense e “ottenere tutto ciò che si vuole”.

Ogni Paese vuole trovare un accordo per evitare i dazi statunitensi, ha affermato il presidente. “In tutti i casi, tutti vogliono fare accordi”.

Durante il fine settimana, Trump aveva ammesso che i dazi avrebbero potuto causare “un po’ di dolore” negli Stati Uniti. “CI SARÀ UN PO’ DI DOLORE? SÌ, FORSE (O FORSE NO!)”, ha scritto sui social media. “MA RENDEREMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE, E NE VARRÀ LA PENA”.

La reazione dei mercati finanziari globali, che lunedì avevano recuperato parte delle perdite dopo il rinvio di un mese annunciato da Trump, è stata mista martedì.

A Hong Kong, l’indice Hang Seng è salito di quasi il 2,8%, mentre il Kospi della Corea del Sud ha registrato un aumento dell’1,3%. Il FTSE 100, invece, è sceso di 31 punti a 8.551 poco dopo l’apertura a Londra.

La sterlina è scesa di mezzo centesimo rispetto al dollaro statunitense, attestandosi a 1,24$, mentre l’euro ha subito una perdita simile, scendendo a 1,03$.

Il dollaro canadese, che lunedì era crollato ai minimi da vent’anni prima di rimbalzare, ha nuovamente perso terreno, attestandosi a 1,445 per dollaro.

I mercati cinesi restano chiusi per le festività del capodanno lunare e riapriranno mercoledì.