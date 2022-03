Ucraina, il dramma della minoranza etnica greca: "Mitsotakis, parla con Zelensky"

globalist

14 Marzo 2022 - 14.33

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato lunedì di aver discusso con il presidente ucraino sulle condizioni “drammatiche” in cui si trova la minoranza etnica greca che vive in Ucraina, di fronte all’invasione russa. Kyriakos Mitsotakis e Volodymyr Zelensky hanno discusso della “necessità di aprire un corridoio umanitario per” garantire ai membri di questa comunità “un’uscita sicura e l’accesso alle forniture umanitarie”, ha affermato l’ufficio del primo ministro greco in una nota.

Il console generale della Grecia a Mariupol, dove vive una comunità greca dal 18° secolo, è tra quelli bloccati in questa città assediata nell’Ucraina sudorientale, ha affermato il capo del governo. Il mese scorso, secondo Atene, quasi una dozzina di membri della minoranza greca – che conta più di 100.000 persone – sono stati uccisi in attacchi aerei russi nell’Ucraina meridionale.

Una leader della comunità ha inviato domenica una lettera aperta in cui ha chiesto aiuto, affermando che era in corso un “genocidio dei greci ucraini da parte della Federazione Russa”. “Le comunità (…) dove vivono più di 15.000 persone di origine greca sono circondate dal nemico, senza possibilità di evacuazione”, ha deplorato Alexandra Prochenko-Pitsatzi. “Chiediamo alla comunità internazionale, ai greci di tutto il mondo, di reagire”, ha aggiunto.

Nonostante i suoi legami storici con la Russia, la Grecia ha sostenuto le sanzioni contro Mosca e ha inviato all’Ucraina medicine e aiuti letali. Più di 9.300 rifugiati ucraini si sono rifugiati presso i parenti in Grecia, un terzo dei quali sono bambini.