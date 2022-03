Ucraina, la Ue condanna il rapimento dei sindaci da parte dei militari russi

globalist

13 Marzo 2022 - 16.22

Preroll

Guerra in Ucraina e crimini: il capo della diplomazia Ue Josep Borrell ha condannato il rapimento di due sindaci ucraini da parte delle forze russe, dopo Melitopol anche nella regione di Zaporizhzhia. “Questo è un nuovo attacco alle istituzioni democratiche in Ucraina e un tentativo di stabilire strutture di governo alternative illegittime in un paese sovrano”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato a sua volta “con la massima fermezza il bombardamento indiscriminato di civili in Ucraina da parte della Russia, nonché il rapimento da parte della Russia dei sindaci di Melitopol e Dniprorudne e di altri ucraini”.