Bielorussia, Lukashenko: "Vorrei incontrare il Papa, concordo con il suo appello contro odio e ingiustizia"

13 Marzo 2022 - 17.35

Bielorussia: un dittatorello che in realtà è un fantoccio nelle mani di Putin e obbedisce al padrone di Mosca ottenendo in cambio la libertà di spadroneggiare a Minsk.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha espresso oggi la speranza di incontrare personalmente papa Francesco in un prossimo futuro, facendogli gli auguri per l’anniversario dell’inizio del suo pontificato. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il servizio stampa della presidenza di Minsk.

“Noi richiamiamo con orgoglio il passato e guardiamo al futuro con speranza. La Bielorussia condivide il suo appello a costruire una fratellanza, rispettando la cultura e la tradizione dei popoli”, ha affermato Lukashenko. “Io concordo con lei che una barriera contro l’odio e l’ingiustizia, contro le minacce e le imposizioni siano l’unica legittima strada. Spero che discuteremo personalmente questa e altre questioni in un prossimo futuro”, ha continuato.

La Bielorussia ha offerto appoggio logistico all’invasione russa dell’Ucraina, ma è anche il paese che ospita i negoziati con i quali si punta ad aprire una via diplomatica per uscire dalla crisi Ucraina. Lukashenko, dal canto suo, è considerato un presidente autocratico e la Bielorussia è anche l’ultimo paese in Europa ad applicare la pena di morte.