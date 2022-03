Ucraina, le forze russe bombardano l’ospedale oncologico di Mykolaiv

globalist

12 Marzo 2022 - 11.14

Ennesimo attacco russo contro le strutture ospedaliere ucraine, stavolta è toccato all’ospedale oncologico regionale di Mykolayiv, nel sud del paese. Lo sostiene oggi Maksym Beznosenko, funzionario dell’Autorità sanitario regionale, che ha pubblica su Facebook anche diverse foto e immagini delle strutture danneggiate.

“Solo un mostro può attaccare i deboli. E non siamo noi i deboli, ma i nostri pazienti”, ha scritto Beznosenko. “Proprio ora – ha proseguito – questi disumani hanno sparato contro l’ospedale oncologico. Un ospedale che fornisce assistenza ai pazienti oncologici provenienti da tutta la regione di Mykolayiv” “Se la Russia vede nei pazienti oncologici come suo nemici, tanto da colpirli, non è solo malata, è già in agonia. E questa è l’unica cosa che può farci contenti in tali circostanze”, ha continuato.

Beznosenko ha annunciato che i danni non sono stati ingenti e che la struttura continua la gran parte delle attività di cura.