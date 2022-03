La Russia minaccia ancora Finlandia e Svezia: “Gravi conseguenze se entrano nella Nato”

globalist

12 Marzo 2022 - 12.36

Non accenna ad abbassarsi la tensione tra Mosca e i paesi scandinavi che potrebbero entrare nella Nato.

Sia Svezia che Finlandia, infatti, sono state indicate dal governo russo come a rischio ritorsione.

A sostenerlo è il direttore del secondo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Sergei Belyayev.

“È ovvio che la loro adesione all’Alleanza, che è in primo luogo un’organizzazione militare, comporterebbe conseguenze politiche e militari che richiederebbero la necessità di rivedere le relazioni con questi Paesi e adottare misure di ritorsione”, ha affermato Belyayev ad Interfax.

È troppo presto per parlare della natura specifica di tali misure.

Mosca prepara la lista delle personalità dell’occidente da sanzionare



La Russia ha preparato una lista di personalità dell’Occidente che saranno colpite da sanzioni in rappresaglia a quelle imposte nei confronti di Mosca. L’ha annunciato oggi il viceministro degli Esteri di Mosca Sergey Ryabkov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.



“Le liste sono pronte. Noi stiamo lavorando su questo. Questo è parte dle nostro quotidiano lavoro”, ha detto alla Tv nazionale, annunciando che le liste saranno presto rese pubbliche.

Ryabkov ha anche annunciato che i trasferimenti di armi verso l’Ucraina avranno conseguenze e ha definito illegale il bando ai voli commerciali russi imposto dai paesi occidentali.