Ucraina, Putin: "Sui negoziati con l'Ucraina sviluppi positivi"

11 Marzo 2022 - 13.01

Dal Cremlino segnali positivi sui negoziati tra Russia e Ucraina. Dopo l’incontro col presidente bielorusso Lukashenko, Putin ha dichiarato che sui negoziati in corso con l’Ucraina “ci sono alcuni sviluppi positivi, come mi hanno riferito i nostri negoziatori”.

Il presidente russo ha precisato: “Alcuni progressi sono stati compiuti nei colloqui con l’Ucraina. Senza dubbio – ha detto Putin rivolgendosi a Lukashenko – ti informerò sulla situazione in Ucraina, in primo luogo sull’andamento attuale dei negoziati che vengono condotti praticamente su base giornaliera. Come mi hanno riferito i nostri negoziatori, c’è stato qualche sviluppo positivo”.