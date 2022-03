Gli Usa avvertono: "Chi va in Ucraina rischia di essere catturato o ucciso"

globalist

11 Marzo 2022 - 17.49

Guerra in Ucraina, la situazione diventa sempre più difficile. Così il dipartimento di Stato americano ha avvertito che tutti i cittadini che si recheranno in Ucraina, compresi quelli che prenderanno parte ai combattimenti, corrono un rischio molto reale di essere catturati o uccisi. In un briefing con la stampa, il portavoce, Ned Price, ha inoltre sottolineato che Washington “potrebbe non essere in grado di organizzare l’evacuazione” di americani dall’Ucraina nel caso fosse necessario.

Le nuova sanzioni

Joe Biden continua a colpire la Russia con pesanti sanzioni: il presidente Usa ha annunciato di aver messo al bando “pesce, alcolici e diamanti” da Mosca. “Vladimir Putin è l’aggressore e deve pagare il prezzo” ha detto il Presidente americano.

Gli Stati Uniti revocano alla Russia lo clausola di nazione più favorita, mettendo di fatto fine a rapporti commerciali normali e aprendo a dazi pesanti sui prodotti Made in Russia: “Difenderemo ogni singolo centimetro della Nato” ha ribadito Biden, sottolineando che però “gli Usa non combatteranno una guerra contro la Russia”.

“Andremo alla caccia dei beni che gli oligarchi hanno ottenuto in modo disonesto”. “Se userà armi chimiche, Mosca pagherà un alto prezzo” ha detto Biden precisando di non voler divulgare informazioni di intelligence.