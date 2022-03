Ue, si va verso un 'Recovery di guerra' per far fronte agli investimenti contro la crisi

globalist

10 Marzo 2022 - 15.28

E’ al vaglio una proposta per sviluppare un’autonomia strategica, in vista dei circa 100miliardi di investimenti di cui l’Unione Europea potrebbe aver bisogno a seguito della crisi tra Russia e Ucraina. Questa proposta verrà presentata al vertice di Versailles, dove lo stesso Emmanuel Macron parlerà di quello che a Bruxelles già da diversi giorni trapela come una sorta di Recovery di guerra.

La strada, tuttavia, è in salita. I leader europei che arriveranno nella reggia simbolo dell’Ancien Regime sono segnati da diverse sensibilità, con Olanda ma anche Germania a guidare il fronte di chi richiama tutti alla prudenza. Del resto, anche la Commissione europea, per ora, tentenna. Guardando innanzitutto alle risorse già messe in campo con il Next Generation Ue, che ha nell’energia uno dei suoi pilastri.

Nelle conclusioni del vertice sarà confermato l’obiettivo dell’autonomia energetica da Mosca, già inserito nelle bozze dei giorni scorsi.

Ma, nella prima giornata del vertice, ad avere spazio sarà innanzitutto la situazione in Ucraina e l’esigenza di aumentare le spese militari Ue, che vede i leader baltici in prima linea. Fonti europee confermano, inoltre, che nella dichiarazione di Versailles sarà menzionata la prospettiva europea dell’Ucraina. Si tratta – aggiungono le stesse fonti – di un passo soprattutto politico in un contesto in cui la richiesta di Kiev è già stata esaminata dal Consiglio Ue con una rapidità mai vista.

Ma, dal punto di vista pratico, il percorso europeo dell’Ucraina avrà tempi ben più lunghi. Il premier Mario Draghi e i suoi omologhi arriveranno allo Chateau de Versailles attorno alle 17. L’inizio del vertice è previsto per le 17.30.