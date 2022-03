Russia, il governo di Praga mette fuorilegge la Z, simbolo dell'invasione in Ucraina

globalist

10 Marzo 2022

Un gesto simbolico quello del governo della Repubblica Ceca, un precedente che mette sotto la lente d’ingrandimento anche i simboli e i linguaggi della guerra. Praga infatti intende mettere fuorilegge il simbolo Z usato dai russi durante l’invasione dell’Ucraina equiparandolo alla svastica nazista.

Lo riporta il giornale Seznam Zpravy, spiegando l’esibizione della ‘Z’ in pubblico nella Repubblica Ceca sarà considerato un reato contro la pace. Previste conseguenze penali. ”Non esiste un elenco di simboli proibiti nel nostro ordinamento, ma il contesto è sempre importante. Le autorità che conducono procedimenti penali non perseguono i simboli o le lettere in sé, ma azioni e intenzioni specifiche”, ha spiegato il portavoce del ministero dell’Interno ceco Gana Mala, aggiungendo che l’uso del simbolo Z può esprimere un sostegno alla guerra, che è un crimine contro la pace.