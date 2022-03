La guerra in Ucraina ha già fatto 100 miliardi di dollari di danni

globalist

10 Marzo 2022

Oleg Ustenko, consigliere economico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha stimato che il danno causato dalla guerra ammonta già a 100 miliardi di dollari, e si tratta unicamente di valutazioni preliminari.

“Le stime molto preliminari che abbiamo fatto… mostrano che il valore dei beni che abbiamo già perso, che sono stati distrutti [dalla Russia] è di circa 100 miliardi di dollari USA”, ha affermato in una conversazione online con il Peterson Institute for International Economics (PIEE), un think tank americano.

Oleg Ustenko, invece, ha ritenuto che il sistema finanziario ucraino stesse andando piuttosto bene “date le circostanze attuali”, citando “un tasso di cambio più o meno stabile”. “Circa il 50% delle nostre attività non funziona più e quelle che sono ancora in esecuzione non sono al 100% della capacità”, ha anche spiegato.

Il consigliere di Volodymyr Zelensky ha anche sottolineato che l’Ucraina stava attraversando “un vero disastro più grave di quanto chiunque di noi avrebbe potuto immaginare”. Ha anche parlato dell’importante opera di ricostruzione che verrà dopo la distruzione di strade, ponti e ospedali.

La comunità internazionale si è mobilitata per l’Ucraina. Mercoledì il Fmi, ad esempio, ha approvato aiuti d’urgenza per 1,4 miliardi di dollari per l’Ucraina e si è impegnato ad aiutare lo sforzo di ricostruzione quando la guerra sarà finita.