Cos'è il gruppo Wagner, i mercenari russi con l'incarico di uccidere Zelenskyy

9 Marzo 2022 - 16.34

Secondo quanto riporta il Times, sarebbe attivo sul territorio ucraino il famigerato ‘gruppo Wagner‘, composto da circa 400 mercenari, che avrebbero la missione specifica di eliminare il Presidente Volodymyr Zelenskyy. Secondo il Times, si trovano in Ucraina da settimane.

Che cos’è il gruppo Wagner?

Il gruppo Wagner è una milizia privata, arrivata dall’Africa e gestita da uno dei più stretti alleati di Putin. Oltre all’uccisione di Zelensky, gli uomini della milizia avrebbero ricevuto l’ordine di eliminare anche altri 23 rappresentanti del governo e figure di spicco: l’intero governo e anche il sindaco di Kiev Vitaly Klitscho e il fratello Wladimir.

Il Gruppo Wagner avrebbe da gennaio 2.000-4.000 uomini in Ucraina con diverse missioni: alcuni sono stati inviati nelle zone delle repubbliche separatiste del Donbass. I “mercenari” Wagner, molti dei quali si sono fatti le ossa nel Donbass ucraino al fianco dei separatisti, sono però segnalati in molti scenari di crisi: Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali.

Formato da ex poliziotti ed ex militari, Wagner è ritenuto riconducibile a Evgheni Prigozhin, potente uomo d’affari soprannominato “lo chef di Putin” per le sue attività nel settore del catering e la sua vicinanza al presidente russo.