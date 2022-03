Covid, Costa: "Stop a super green pass per i locali all'aperto dall'1 aprile"

globalist

9 Marzo 2022 - 12.50

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, fa un annuncio importante in relazione ad un rallentamento delle misure restrittive legate al Covid: “Nei prossimi giorni verrà stabilito un cronoprogramma e dal primo aprile inizierà una fase di graduale allentamento. Ci saranno situazioni in cui il Super Green pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all’aperto. Credo sicuramente questo da aprile non sarà più necessario. Poi si procederà con altri allentamenti e credo che entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all’estate senza restrizioni”.

Il governo si prepara quindi alle riaperture e a stilare una road map che disattivi mano a mano le restrizioni, con la massima cautela dato che, nonostante le prime pagine dei giornali siano focalizzate sulla guerra in Ucraina, il virus c’è ancora. L’indice Rt è infatti risalito ed è vicino a 1, spinto dai nuovi casi, soprattutto al Sud, e alle tre sottovarianti di Omicron. Ma come ha spiegato Costa “fortunatamente siamo davanti a numeri gestibili e la pressione sugli ospedali è assolutamente sotto controllo”.

Lo ha confermato anche il sottosegretario alla Salute, in quota M5s, Pier Paolo Sileri, che si tratta di “un aumento dei contagi che non è significativo”, i ricoveri infatti scendono ancora. “La situazione è francamente sotto controllo”.