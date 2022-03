Ucraina, Biden annuncerà l'embargo su petrolio, gas e carbone dalla Russia

globalist

8 Marzo 2022 - 16.08

Con una mossa a sorpresa, Joe Biden annuncerà oggi l’embargo degli Stati Uniti sul petrolio, il gas e il carbone provenienti dalla Russia, come conseguenza della guerra in Ucraina. La decisione di Biden è indipendente dagli alleati europei, che non sono d’accordo nel bandire le forniture energetiche dalla Russia.

Considerata la grande pressione politica interna, con il Congresso americano che si sta muovendo rapidamente per approvare misure bipartisan in favore dell’embargo energetico, l’amministrazione Biden – concludono le fonti – avrebbe deciso di muoversi senza la coalizione.