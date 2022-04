Calenda: "L'embargo sul gas russo si deve fare, ma non è possibile immediatamente"

globalist

11 Aprile 2022 - 18.18

Il segretario di Azione Carlo Calenda, in un’intervista a L’Aria Che Tira, sulla possibilità dell’embargo sul gas russo ha dichiarato che “non è solo possibile, si deve fare” ma pensa che “non sia possibile farlo immediatamente e totalmente come nell’emendamento votato dal Parlamento europeo”.

“Del resto” ha continuato Calenda, “il Consiglio Europeo non è riuscito a vararlo immediatamente nemmeno sul carbone. Se in tempo di guerra si dice una cosa va mantenuta, per levare il gas russo bisogna riaprire le centrali a carbone”.

“Si può arrivare in 12 mesi allo stop al gas russo, noi abbiamo proposto al governo un piano: bisogna essere seri”, ha aggiunto.