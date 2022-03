Ucraina, la Cina pronta a mediare per risolvere la crisi, ma ribadisce: l'amicizia con la Russia è solida

globalist

7 Marzo 2022 - 11.41

Il presidente cinese Xi Jinping, si dice preoccupato per la situazione a livello internazionale, ma non cita la guerra in Ucraina, a margine dei lavori della sessione plenaria della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc), l’organo consultivo del Parlamento, mentre il ministro degli esteri cinese, Wang Yi assicura che la Cina è pronta per avere un “ruolo costruttivo” nella crisi in Ucraina e a lavorare con la comunità internazionale per una “necessaria mediazione”. Il ministro rimarca però l’ “amicizia duratura” con la Russia, un’amicizia “solida come la roccia”, affermando che i due Paesi contribuiscono a portare “pace e stabilità” nel mondo”, perché la partnership “si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte”.

Allo stesso tempo, Wang Yi è duro con gli Usa, che agli occhi di Pechino vogliono reprimere la Cina e “intendono stabilire una Nato” nella regione, obiettivo su cui però sono “destinati a fallire”. E il ministro ne ha anche per l’Europa: Cina e Unione europea hanno “solide basi” di cooperazione, ha detto Wang, Pechino auspica che l’Ue si opponga alla creazione di una “nuova Guerra Fredda” e pratichi un “autentico multilateralismo”. Cina e Ue, ha aggiunto, “devono rafforzare l’allineamento strategico, ampliare la cooperazione pragmatica promuovere il coordinamento, approfondire gli scambi, gestire adeguatamente le differenze e unire le forze per fare cose più pratiche per il mondo”.

“La situazione internazionale continua a subire profondi e complessi cambiamenti”, ha dichiarato invece Xi Jinping in un incontro con esponenti del mondo agricolo, giunti a Pechino per i lavori annuali della Ccppc. “La globalizzazione economica incontra correnti avverse e il gioco tra le grandi potenze diventa sempre più agguerrito e il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenti cambiamenti”, ha detto Xi, citato dall’emittente televisiva statale cinese, China Central Television. Nonostante questo scenario, ha proseguito il presidente, lo sviluppo della Cina “presenta ancora molte condizioni strategiche favorevoli”.

Xi chiede agli esponenti del mondo dell’agricoltura di garantire l’approvvigionamento dei prodotti agricoli, e in particolare del grano, di cui Russia e Ucraina sono tra i maggiori produttori, a margine dei lavori della sessione plenaria del ramo consultivo del parlamento, la Conferenza consultiva politica del popolo cinese.

Senza citare la guerra in Ucraina, Xi, ripreso dall’emittente televisiva statale China Central Television, ha sottolineato che “garantire l’approvvigionamento di importanti prodotti agricoli, in particolare di grano, deve essere il compito principale, e il miglioramento della produzione agricola deve essere posto in una posizione più importante” e occorre “promuovere lo sviluppo di alta qualità della sicurezza sociale”. Lo stesso presidente cinese ha poi sottolineato che la Cina “non può fare affidamento sui mercati internazionali” per la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e deve concentrarsi sul mercato interno, assicurandosi allo stesso tempo un livello appropriato di capacità di importazione.