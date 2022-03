Finlandia-Russia: molti cittadini russi stanno lasciando il paese al valico di Vaalimaa

globalist

4 Marzo 2022 - 19.22

Finlandia-Russia, sono momenti di tensione dopo le minacce di Mosca per una eventuale adesione del paese alla Nato e dopo la decisione dell’alleanza atlantica di far partecipare da esterno i i finlandesi alle riunioni.

Nel frattempo molti cittadini russi stanno lasciando il loro Paese per rifugiarsi in Finlandia per la paura di nuove strette del governo di Mosca, compresa la legge marziale, in seguito alla crisi ucraina. Secondo quanto riportato dalla Bbc, un flusso costante di macchine e autobus russi è segnalato alla frontiera di Vaalimaa, circa 200 chilometri a est da Helsinki.