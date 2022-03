"Zelenskyy è fuggito in Polonia": la Duma diffonde fake news

globalist

4 Marzo 2022 - 15.29

Preroll

La Duma di stato in Russia, ossia il Parlamento del paese governato da Putin, tramite il suo presidente Vyacheslav Volodin ha comunicati che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sarebbe fuggito in Polonia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Duma, che oggi ha approvato una legge contro le ‘fake news’ (ossia le informazioni vere sulla guerra che contraddicono la propaganda di Putin) che prevede una pena fino a 15 anni di carcere per chi le diffonde, è la prima a confezionare e far circolare notizie false, nel quadro della sua guerra psicologica all’Ucraina.

Middle placement Mobile

Zelenskyy infatti (a meno di smentite e di cambiamenti radicali avvenuti in queste ore) si trova in Ucraina e la sua presenza è una delle principali motivazioni per cui la resistenza ucraina non è ancora crollata.

Dynamic 1

Il Presidente ucraino infatti è incensato da tutto il mondo come un eroe, specie dopo aver rifiutato l’ospitalità offerta sia dal Regno Unito che dagli Stati Uniti, dicendo: “Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio”.