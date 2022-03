Guerra in Ucraina, i negoziati terminano con un mezzo nulla di fatto: solo qualche cessate il fuoco parziale

globalist

3 Marzo 2022 - 18.53

Sono terminati i negoziati a Brest, in Bielorussia: si trattava del secondo giro di colloqui tra Russia e Ucraina. Sul tavolo si parlava anche di cessate il fuoco, anche se Mosca sta insistendo sulla ‘smilitarizzazione’ dell’Ucraina, il riconoscimento della Crimea e l’indipendenza dei territori del Donbass. Un dato significativo: i colloqui sono iniziati con una stretta di mano tra le due delegazioni, cosa che non era successa la prima volta. In realtà alla fine c’è stato un mezzo nulla di fatto. Ossia solo l’ipotesi – al momento ipotesi e non decisione – di cessate il fuoco parziale e temporaneo solo per favorire l’evacuazione di civili.

Nel mentre però i bombardamenti russi in Ucraina non si sono fermati: il raid aereo a Chernihiv sta proseguendo e Kiev è sempre circondata. La Capitale comunque per ora resiste.

Kherson è in mano ai russi e a Kharkiv continuano i bombardamenti. La città portuale di Mariupol è circondata e i russi si stanno preparando per sbarcare a Odessa. Secondo quanto ha riferito il premier francese Emmanuel Macron, che oggi ha avuto un colloquio con Putin, che il presidente russo vuole “controllare tutta l’Ucraina”.