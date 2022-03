Marine Le Pen, la fan di Putin: "Navalny non è un personaggio frequentabile..."

globalist

3 Marzo 2022 - 22.56

Marine Le Pen, la putiniana che ora fa sparire i volantini con la sua foto con Putin me con il suore rest vicina allo Zar. Alexey Navalny, oppositore politico di Vladimir Putin avvelenato e poi arrestato, “non è un personaggio molto frequentabile. Se fosse in Francia” sarebbe già passato per i tribunali, e in Russia “era stato condannato per reati comuni”.

Loha detto la candidata presidente della Francia Marine Le Pen, durante un confronto su France 2 con il segretario del Pd Enrico Letta, che è conosciuto in Francia e parla un ottimo francese, avendo insegnato a lungo a Sciences Po.

“Io sono per accogliere” i rifugiati che arrivano dall’Ucraina, ma per quanto riguarda la politica migratoria in generale “la Commissione Europea si è arrogata dei poteri” che vanno “contro i popoli”. Lo dice la candidata presidente della Francia Marine Le Pen, su France2, durante un confronto con il segretario del Pd Enrico Letta. Letta ribatte che “non è la Commissione, ma il Consiglio”, cioè gli Stati membri, che ha chiesto all’esecutivo Ue di attivare la direttiva sulla protezione temporanea.

“Non parliamo della stessa cosa”, replica Le Pen.