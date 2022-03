Ucraina, la Polonia chiede l'embargo del gas per la Russia

globalist

2 Marzo 2022 - 11.03

Preroll

Il premier polacco Mateusz Morawiecki non fa sconti, e vuole sanzioni pesanti per la Russia. “La Polonia sostiene con forza sanzioni di più ampia portata. Anche il blocco di petrolio, gas e carbone dalla Russia fa parte di tali sanzioni. Ancora una volta, invito la Commissione europea a decidere un embargo sul carbone russo“.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il premier polacco attende l’ok dalla Ue: “Ci serve solo una parola dall’Ue, la rassicurazione che la Polonia non verrà punita per questo. Perché l’embargo riguarda il commercio internazionale ed è materia di competenza dell’Ue, ma noi siamo pronti a farlo da subito”. Queste le dichiarazioni di Morawiecki a margine di un incontro con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in visita in Polonia.