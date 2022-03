Ucraina, il dissidente Milov: "Putin distaccato dalla realtà, sopravvaluta la forza del suo esercito"

globalist

2 Marzo 2022 - 15.40

Il consigliere di Navalny, dissidente russo, Vladimir Milov vede Putin come un uomo profondamente distaccato dal reale: “Quello che vedo è un uomo distaccato dalla realtà, lo si vede dal giudizio errato che ha dato sul suo esercito, sopravvalutandone la forza“. Lo scenario è quello della conferenza stampa di presentazione della mostra `Sacharov-I diritti umani nel cuore dell’Europa´, e Milov ha risposto ai giornalisti sullo stato di salute del presidente russo: “È un uomo che si racconta cose che non esistono, c’è molto narcisismo in lui”.

Quanto alla possibilità che venga eliminato “dall’interno”, Milov non la prende in considerazione: “Non credo sia possibile eliminarlo fisicamente, le possibilità che qualcuno del suo entourage faccia qualcosa per rovesciarlo sono pari a zero. Lui ha allontanato in modo meticoloso tutti quelli che hanno dimostrato di avere forza. Ho lavorato al governo e conosco alcuni di questi personaggi. Mi dicono che c’è un grosso problema, le persone non riescono a incontrarsi nemmeno `due a due´ perché verrebbe riferito immediatamente a Putin”. Sono “i movimenti popolari e il parlamento Europeo” le vie d’uscita possibile dal governo di Putin.