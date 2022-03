Russia, bambini arrestati per aver manifestato contro la guerra in Ucraina

globalist

2 Marzo 2022 - 15.15

In molte foto circolate sui social, si vedono alcuni bambini russi che sono stati arrestati dalla polizia per aver manifestato contro la guerra. Il Ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha twittato: “Putin è in guerra con i bambini. In Ucraina, dove i suoi missili hanno colpito asili e orfanotrofi, e anche in Russia”.

“David e Sofia, di sette anni, Matvey di nove, Gosha e Liza di 11 hanno passato la notte dietro le sbarre a Mosca per i loro slogan ‘No ALLA GUERRA’ (NO TO WAR) – ha aggiunto con alcune foto – Ecco quanto è spaventato”.

In questi primi sei giorni di guerra, sono oltre 6000 i cittadini russi che sono stati arrestati per aver protestato pacificamente contro la guerra. In Russia, i canali di informazione stanno continuando a chiamare l’invasione in Ucraina una ‘missione militare’ e si diffondono immagini delle città ucraine dove la vita scorre normalmente. Il regime di Putin sta negando i bombardamenti sui civili.