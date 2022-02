La bufala di Miss Ucraina: non è vero che si è unita ai combattimenti contro la Russia

globalist

28 Febbraio 2022 - 14.20

Anastasiia Lenna, ex Miss Ucraina, ha postato su Instagram una foto con un fucile da softair (un popolare gioco in cui ci si spara con proiettili colorati) e scritto un messaggio di supporto per le forze armate in Ucraina impegnate nella resistenza contro la Russia.

Molti giornali hanno riportato la notizia che Lenna si stesse unendo alla resistenza, ma non è così: non c’è nessuna storia né nessun annuncio. Nella foto postata è solo riportata una data: 22.02.22.

Come tantissime personalità ucraine, Lenna sta postando informazioni sul suo profilo instagram sulla guerra del suo paese. Ma non c’è alcuna comunicazione che si stia unendo alla resistenza.

Lenna ha vinto il concorso di bellezza nel 2015, quando aveva 24 anni. L’ex Miss ha cercato di sfruttare la sua popolarità e di sensibilizzare l’opinione pubblica per la causa ucraina, e da quando Vladimir Putin ha dichiarato guerra ha utilizzato i social media per raccogliere sostegno e informare la popolazione: su Instagram conta 194mila followers.