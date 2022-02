Guerra, la Finlandia invierà armi all'Ucraina: il paese abbandona la storica neutralità

globalist

28 Febbraio 2022 - 20.01

La Finlandia invierà all’Ucraina assistenza militare per resistere all’invasione russa: lo ha dichiarato la prima ministra Sanna Marin in una conferenza stampa. Si tratterà di 2.500 fucili d’assalto, 150mila munizioni e 1.500 lanciarazzi, ha affermato il suo ministro della Difesa, Antti Kaikkonen.

Si tratta di una decisione storica, data la tradizionale neutralità della Finlandia, che non è neanche parte dell’Unione Europea. Ma negli scorsi giorni, la Prima Ministra (la più giovane d’Europa) ha annunciato che ha intenzione di chiedere l’ingresso della Finlandia nella Nato, scatenando la reazione russa che ha parlato di ‘gravi conseguenze’ se il paese dovesse entrare nel Patto Atlantico.

La Finlandia confina con la Russia e dopo la dominazione svedese, durata fino al 1809, anno in cui l’esercito svedese fu sconfitto da quello dello Zar, venne completamente ceduta alla Russia, divenendo Granducato di Finlandia.

Le tensioni con la Russia raggiunsero l’apice con lo Zar Nicola II, che aveva in mente un disegno panslavista che prevedeva anche l’uso di un’unica lingua (il russo) in tutto l’impero. In Finlandia convivevano tre lingue, finlandese, svedese e russo.

Nicola II continuò a togliere potere alla Finlandia e nel 1904 scoppiò una rivolta che culminò con l’uccisione del governatore russo in Finlandia. Da allora lo zar iniziò a fare alcune concessioni e accordò alla Finlandia una nuova e più liberale Costituzione.

In seguito alla rivoluzione bolscevica, la Finlandia si dichiarò indipendente dalla Russia, e venne riconosciuta come stato indipendente nel 1918.