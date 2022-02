Il pagliaccio Bolsonaro offende Zelensky: "Gli ucraini hanno affidato la loro Nazione ad un comico"

globalist

28 Febbraio 2022 - 11.50

Jair Bolsonaro, un fascista schierato dalla parte di Putin, ha attaccato il popolo ucraino per aver scelto come presidente Volodymyr Zelenski, mentre ha accuratamente evitato di condannare l’invasione russa dell’Ucraina.

“La gente si è fidata di affidare il destino della Nazione ad un comico – ha detto – ma adesso lui deve mantenere un equilibrio per affrontare questa situazione”.



Il riferimento di Bolsonaro è sul fatto che Zelensky era un comico che interpretava il ruolo di presidente in una serie televisiva di successo. Bolsonaro ha poi difeso Putin, e ha negato che l’invasione russa potesse essere accostata alla parola massacro. “Stai esagerando usando la parola massacro”, ha detto ad un giornalista. “Un capo di stato come Putin non vuole mai compiere massacri”.



Ovviamente Bolsonaro mente sapendo di mentire; basterebbe chiedere ai ceceni, e ai genitori dei bambini uccisi in questi giorni, per sapere come agiscono le truppe russe agli ordini di Putin.