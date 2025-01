Bolsonaro manda moglie e figlio all'insediamento da Trump: la solidarietà tra golpisti mancati e xenofobi

globalist Modifica articolo

20 Gennaio 2025 - 16.28

ATF

L’ex ‘first lady’ brasiliana Michelle Bolsonaro e il deputato Eduardo Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, ex presidente tristemente noto per la sua volgarità, omofobia, disprezzo della scienza e della democrazia, hanno partecipato agli eventi di Washington questo fine settimana in rappresentanza dell’ex presidente brasiliano.

La visita è avvenuta nell’ambito delle celebrazioni precedenti all’insediamento di Donald Trump, altro leader di estrema destra noto per le sue dichiarazioni volgari e omofobe.

“Bolsonaro mi ha chiesto di trasmettere l’affetto e il rispetto che nutre per il presidente Trump. Hanno instaurato una relazione solida, condividono gli stessi valori e principi”, ha dichiarato Michelle Bolsonaro dalla capitale statunitense. Jair Bolsonaro, impossibilitato a viaggiare negli Stati Uniti poiché indagato dalla Corte suprema brasiliana per il suo coinvolgimento in un tentativo di golpe fallito dopo aver perso le elezioni, si è definito vittima di “persecuzione da parte della magistratura”.