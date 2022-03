Ucraina, legione internazionale: 400 svedesi disposti ad arruolarsi dopo l'appello di Zelensky

globalist

2 Marzo 2022 - 10.53

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenski ha lanciato un appello per la creazione di una legione anti-russa. A poche ore dalla comunicazione ufficiale delle modalità di arruolamento sono già circa 400 i cittadini svedesi che hanno espresso la propria disponibilità ad entrare nella ‘legione internazionale’.

Lo segnala oggi il quotidiano Stoccolma ‘Svenska Dagbladet’, che riportano le dichiarazioni di un coordinatore locale del gruppo che anticipa il loro inserimento in un gruppo di volontari che parlano inglese e che sarà destinato alla difesa delle città ucraina. Ieri le autorità di Kiev avevano diffuso le istruzioni e i passi da seguire per gli stranieri che volessero arruolarsi in questo reparto, a iniziare dalla presentazione della richiesta – di persona, per telefono o per mail – alla rappresentanza diplomatica ucraina nel loro paese.