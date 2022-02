Ucraina, i ceceni anti-Putin pronti a combattere con Kiev contro l'esercito russo

globalist

27 Febbraio 2022 - 11.35

L’attacco di Putin all’Ucraina rischia di essere un boomerang per la Russia: aiuti militari da mezza Ue ed ora anche i ceceni si dicono pronti alla battaglia contro il nemico comune.

“Sono emerse evidenze in merito ad un possibile intervento armato, a favore dell’Ucraina, da parte dei ceceni della non riconosciuta Repubblica Cecena di Ichkeria“.

A fronte di un accordo di cooperazione militare proposto dal leader ceceno in esilio Akhmed Zakayev al presidente ucraino Zelensky, “lo stesso avrebbe offerto il supporto di volontari ichkeri, provenienti principalmente da paesi europei, all’esercito ucraino per combattere contro i russi”.

Sono oltre 300mila i ceceni che vivono in Europa e molti di essi, secondo quanto affermato da Zakayev, sarebbero pronti ad imbracciare le armi e affrontare l’esercito russo.