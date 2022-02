Trump il buffone: "Per me sarebbe stato facile porre fine alla guerra in Ucraina"

globalist

27 Febbraio 2022 - 18.52

Pensate come sarebbe andata se a gestire la guerra in Ucraina ci fosse stato Donald Trump. Non è difficile da immaginare e gli scenari sono uno più catastrofico dell’altro. Ma l’ex presidente, che notoriamente ha una visione di sé stesso completamente fuori dalla realtà, la pensa diversamente.

“Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo, a questa farsa”, aggiunge Trump parlando della sua “affinità” con Putin. “La Russia sta decimando l’Ucraina. Una grande guerra in Europa potrebbe iniziare. L’attacco della Russia è un’atrocità, è spaventoso. Preghiamo per gli ucraini”, afferma l’ex presidente americano.

“Putin” ha continuato Trump, “ha deciso la sua spietata invasione dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan: Putin è intelligente, e i nostri leader sono stupidi”. Trump ha comunque definito l’assalto di Putin all’Ucraina un assalto all’umanità e ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy “un uomo coraggioso”.