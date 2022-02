Ucraina, Putin e la minaccia nucleare: quali sono le armi in mano alla Russia?

globalist

27 Febbraio 2022 - 17.35

Vladimir Putin ha messo in stato di allerta le forze strategiche di deterrenza nucleare. Lo spettro della guerra nucleare, che porterebbe verosimilmente alla fine del mondo come lo conosciamo, aleggia per l’Europa.

D’altronde, Putin aveva avvertito: “Siamo pronti a tutto, anche a ciò che non avete mai sperimentato” aveva detto nel discorso con cui ha dichiarato aperta l’invasione Ucraina, minacciando i paesi che avrebbero osato intervenire.

Putin probabilmente non si aspettava di dover arrivare fino a questo punto: per come è cominciata l’invasione, è abbastanza evidente che la Russia era convinta che avrebbe conquistato l’Ucraina e preso Kiev in poche ore dall’inizio dell’aggressione.

Invece, quattro giorni dopo Kiev resiste, seppur a stento, e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è ancora in città, diventando tra l’altro un simbolo della resistenza e un capo di stato molto rispettato all’estero: i giornali stranieri lo definiscono già eroe, al contrario di Putin che non può contare su nessuno se non sui capi di governo degli stati fantoccio di Bielorussia e Cecenia: India, Cina ed Emirati Arabi Uniti non hanno ratificato la mozione Onu di condanna alla Russia, ma è anche vero che non l’hanno nemmeno osteggiata, rimanendo neutrali.

Quindi, la minaccia nucleare diventa una valida alternativa per Putin per fare la voce grossa. Ma cosa si intende per ‘deterrenza nucleare?’ Si tratta delle forze su cui si basa la capacità della Russia di esercitare deterrenza per una aggressione, ma anche per sconfiggere un aggressore. Includono sistemi di tipo diverso, fra cui le armi nucleari.

Le Forze di deterrenza si dividono in difensive e offensive. Le forze offensive comprendono Icbm (Intercontinental Balistic Missiles, Missili balistici intercontinentali) bombardieri e missili di precisione a lunga gittata, tutti nucleari, e anche armi non nucleari quali bombardieri, sottomarini, unità navi, navi armate con missili da crociera.

Le forze difensive sono invece i sistemi pronti al combattimento, gli strumenti delle forze di difesa aerospaziale, inclusi i sistemi di allerta per attacchi missilistici, sistemi di controllo spaziale, sistemi di difesa missilistica, anti spazio e aerea.

Quante probabilità ci sono che Putin utilizzi davvero l’arsenale nucleare? Secondo gli analisti, non è uno scenario probabile, ma fa più che altro parte della strategia di guerra psicologica della Russia.