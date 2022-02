Ucraina, la guerra dei cittadini: i tutorial per creare molotov per respingere i russi

globalist

27 Febbraio 2022 - 11.21

La parola d’ordine in Ucraina è resistere. Con ogni mezzo, i cittadini ucraini, soprattutto uomini ma anche tantissime donne, hanno deciso di non lasciare il paese e di combattere l’invasore russo. L’esercito ha distribuito fucili alla popolazione e su Twitter e su YouTube sono tantissimi i video tutorial su come realizzare una molotov.

“Cittadini, neutralizzate gli invasori con bottiglie Molotov! State attenti e non abbandonate le vostre case!”, si legge sugli account Twitter del ministero della Difesa e di quello degli Interni, con tanto di istruzioni per realizzare il cocktail incendiario.

È la guerra dei cittadini: la maggior parte di loro non ha mai nemmeno tenuto un’arma in mano e adesso stanno difendendo le loro case e il loro paese, palmo a palmo, gettando ai russi tutto ciò che hanno a disposizione.

Ed è una guerra anche perché sono i civili le vittime: finora i morti tra i civili sono stati quasi 200, e si contano anche dei bambini. Ma questo non ferma la resistenza: perché gli ucraini sanno che Putin contava di prendere la capitale Kiev in poche ore, e invece dopo tre giorni l’Ucraina resiste ancora. E l’unica speranza è continuare a resistere.