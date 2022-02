La Finlandia chiude lo spazio aereo alla Russia: Mosca li aveva minacciati

globalist

27 Febbraio 2022 - 10.42

La Finlandia era stata minacciata con la Svezia da Mosca perché non aveva escluso di poter diventare parte della Nato.

Ma il paese – che è stato a lungo sotto l’impero russo e ha ottenuto l’indipendenza solo con la fine dello zarismo – confina con la Russia ed è una sorta di stato cuscinetto. Da qui le minacce di Putin che ha fatto intendere che avrebbe fatto la fine dell’Ucraina.

Ora la Finlandia si sta preparando a chiudere il proprio spazio aereo al traffico di velivoli russi. Lo comunica su Twitter il ministro dei Trasporti Timo Harakka.

La decisione finlandese in pratica completerebbe il blocco sul fronte europeo per i velivoli russi costringendo il traffico aereo da e per Mosca a rotte molto più esterne per i voli verso gli stati ancora ‘aperti’.