Avanzata russa, il sindaco di Kiev ordina il coprifuoco: "Chi va in strada è un nemico"

26 Febbraio 2022 - 17.31

ll sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 in modo tale da effettuare una difesa migliore della città garantendo sicurezza. In un messaggio su Telegram, il primo cittadino aggiunge che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. “Coprifuoco per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti. Tutti i civili che saranno trovati in strada – conclude – saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico“.

Intanto a situazione a Kiev è drammatica, il panico rischia di prendere decisamente il sopravvento. La stazione centrale è stata presa d’assalto da chi vuole lasciare la città. I treni sono gratis, e affollatissimi. Molti non hanno una direzione precisa, si corre in stazione con il preciso scopo di lasciare Kiev.