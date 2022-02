La resistenza buona. Proteste in 50 città russe contro la guerra in Ucraina: 1.400 arresti

globalist

25 Febbraio 2022 - 11.32

Sono scesi in piazza per protestare contro la guerra in Ucraina: quasi 1.400 persone sono state arrestate in diverse città russe durante le proteste. Lo ha riferito la Ong specializzata Ovd-Info, secondo quanto riporta Le Figaro. Foto e video diffusi sui social e sulle agenzie di stampa mostrano una nutrita folla a San Pietroburgo, dove sono state arrestate oltre 342 persone.

Nel dettaglio, l’organizzazione ha riferito che almeno 1.391 persone sono state arrestate in 51 città, tra cui 719 a Mosca. L’agenzia stampa Afp ha assistito a decine di arresti in piazza Pushkin, nel cuore della città, dove è stata dispiegata una grande presenza di forze dell’ordine.