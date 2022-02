Guerra in Ucraina, il testimone: “Da Kiev a L’viv solo profughi”

globalist

25 Febbraio 2022 - 11.32

Guerra in Ucraina, secondo giorno. Continuano ad arrivare testimonianze dirette e oculari sugli sviluppi del conflitto con la Russia, con tutte le ripercussioni del caso sulla popolazione civile.

Un cittadino di Kiev ha raccontato all’agenzia Dire quello che sta accadendo in queste ore sulla strada che porta dalla capitale a L’viv (Leopoli, ndr).



“Sulla strada da L’viv a Kiev questa mattina si incontrano tanti profughi in viaggio. Dalle targhe delle automobili si capisce che arrivano sia dalla capitale che dalla regione circostante: puntano tutti a ovest. La situazione cambia di minuto in minuto: le sirene dell’aereonautica hanno suonato per il rischio di bombardamenti sia a Kiev che in città distanti dalla capitale fino a cento chilometri”.