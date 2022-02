Biden: "Niente truppe in Ucraina" se no scoppia la terza guerra mondiale. Ma manda altri 7mila soldati in Europa

globalist

25 Febbraio 2022 - 09.33

Il presidente Usa Joe Biden ha fatto sentire la propria voce, parlando alla nazione dalla Casa Bianca, nel giorno dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte delle forze armate di Mosca.

“Vladimir Putin ha respinto ogni offerta di dialogo. Putin è l’aggressore. Putin ha scelto questa guerra, una guerra premeditata da mesi. E ora lui e il suo Paese dovranno sopportarne le conseguenze”.

Il presidente americano ha annunciato “nuove forti sanzioni”, che per ora non includono la sospensione di Mosca dal sistema bancario Swift né sanzioni personali verso Putin. Entrambe le opzioni restano “sul tavolo”. Tra le misure, nuovi limiti alle esportazioni russe, con l’obiettivo di “massimizzare l’impatto sulla Russia nel lungo periodo”; l’impatto per l’economia statunitense e degli alleati, invece, “sarà limitato”. L’obiettivo è fermare “oltre la metà delle importazioni high-tech dalla Russia”; nella blacklist delle sanzioni cinque banche russe – tra cui VTB – i cui beni sono stati congelati.

“La Russia non sarà in grado di competere, non sarà in grado di investire in dollari, euro o sterline”, ha spiegato Biden, “le più grandi imprese statali subiranno nel tempo un impatto poderoso”. E ancora: “Strozzeremo l’accesso della Russia alla tecnologia e la sua capacità industriale ne soffrirà negli anni a venire”, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, “dimezzeremo le loro importazioni di alta tecnologia, sarà un durissimo colpo alla loro modernizzazione dell’apparato militare e industriale, incluso l’aerospazio e il programma spaziale, ridurremo la loro capacità di competere in questi settori”.

Biden ha ribadito che le forze americane non combatteranno in Ucraina, come del resto nessuna forza Nato (il Paese è solo partner, non membro dell’Alleanza, cosa che avrebbe immediatamente fatto scattare l’articolo 5 del Trattato). Dunque la promessa di prendere “iniziative per proteggere gli alleati della Nato. Le nostre forze in Europa difenderanno gli alleati della Nato, proteggendo ogni centimetro del territorio dell’Alleanza”. “La Nato – ha assicurato – non è mai stata così unita”. Secondo i media americani, il Pentagono ha già ordinato il dispiegamento di circa 7.000 truppe in Europa.

Il capo della Casa Bianca ha poi lanciato un avvertimento a Mosca: se la Russia farà attacchi informatici, saremo pronti a rispondere.

Biden ha aggiunto di “non avere colloqui” in programma con il presidente russo. “L’aggressione di Putin contro l’Ucraina – ha dichiarato – finirà con il costare alla Russia molto dal punto di vista economico e da quello strategico”. Putin “sarà un reietto sul palcoscenico internazionale”. “La sua scelta di fare una guerra ingiustificata all’Ucraina renderà la Russia più debole e il resto del mondo più forte”.

Il pressing di Londra e Washington è forte e coinvolge anche quello che si preannuncia essere il principale nodo del vertice europeo: l’esclusione della Russia dal sistema di pagamenti Swift. Una simile misura taglierebbe fuori la Russia dalle transazioni internazionali con effetti drammatici per la sua economia.

A Mosca sarebbero preclusi anche i ricavi dalle vendite di gas e petrolio. Ed è sui questo punto che si annidano i dubbi di una parte dell’Ue: come verrebbe pagato, in tal caso, il gas russo? Gas di cui l’Europa ha ancora bisogno nonostante il G7 abbia assicurato un sostegno d’emergenza in caso di taglio alle forniture e nonostante la rete alternativa costruita con Qatar, Algeria e Norvegia. Nelle riunioni che precedono il vertice, l’Europa si ritrova in bilico tra falchi – Paesi baltici e Olanda su tutti – che spingono per un all-in sanzionatorio e altri Paesi, Germania in primis, che frenano.

Berlino non è sola: la sponda con l’Italia, sul tema, è solidissima e secondo fonti europee anche Cipro e Ungheria si opporrebbero a colpire lo Swift.

Il gas, invece, non dovrebbe essere proprio sul tavolo della discussione sulle sanzioni. L’Occidente, per ora, sceglie insomma di tutelare la presenza dei suoi colossi petroliferi in Russia e di non giocarsi tutte le carte consapevole che, per dirla con un diplomatico europeo, sanzionare il gas russo potrebbe essere anche un clamoroso autogol. Il pacchetto, se approvato in via di principio dai leader, potrebbe essere effettivo già in 24 ore, come accaduto con la prima tranche di sanzioni. Tempi inediti per i ritmi della tecnocrazia brussellese. Eppure, arrivando a Bruxelles, c’è chi non si accontenta.

“Dobbiamo imparare la lezione, basta discutere, è l’ora delle decisioni e domani è già tardi”, sono state le parole del presidente lituano Gitanas Nauseda. Vilnius, Tallin e Riga chiedono anche più supporto, e immediato, all’Ucraina.

Dall’altra parte l’Europa si prepara anche al volto più drammatico dell’emergenza, quello dei rifugiati ucraini. Ma sul punto, sottolineano a Bruxelles, la solidarietà dei Paesi membri non è in discussione.