Russia-Ucraina, la Cina rifiuta il termine invasione: "E' un uso preconcetto delle parole"

24 Febbraio 2022 - 10.02

Il conflitto tra Ucraina e Russia è entrato nel vivo dopo l’attacco del Cremlino e la Cina “segue da vicino gli ultimi sviluppi sull’Ucraina e sollecita tutte le parti a prestare moderazione e a evitare che la situazione vada fuori controllo”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying nel briefing quotidiano.

Interessante, tuttavia, evidenziare l’equilibrismo cinese sulla vicenda. All’ennesima domanda sulla “invasione” dell’Ucraina da parte della Russia, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, abbia respinto “l’uso preconcetto delle parole”. Nel corso del briefing quotidiano, Hua ha aggiunto di ritenere la vicenda un “tipico stile di fare le domande dei media occidentali”.

L’Ambasciata cinese in Ucraina ha avvertito i connazionali di restare a casa e di esporre la bandiera cinese sui veicoli per la sicurezza. “La situazione in Ucraina si è deteriorata drammaticamente. Ci sono stati bombardamenti in molteplici città e le operazioni militari sono in corso”, si legge nell’avviso postato sul sito web, in cui si consiglia di “rimanere a casa lontano da finestre e vetri” e di prestare attenzione “camminando per strada perché si può diventare bersaglio di attacchi”, mentre il traffico “può essere bloccato in qualsiasi momento”. Inoltre, per chi viaggia in auto il consiglio è di esporre “la bandiera cinese”.

Il Wall Street Journal segnala che Mosca ha “spostato le unità militari dal confine russo con la Cina, mostrando fiducia nelle sue relazioni con Pechino. Le due potenze, in effetti, si stanno coordinando per rimodellare l’ordine globale a proprio vantaggio, anche se i loro legami si fermano a un passo dalla formale alleanza”.

Si configura nondimeno un nuovo quadro in cui gli Usa si trovano a fronteggiare “contemporaneamente due avversari in parti geograficamente distanti del mondo dove l’America ha partner stretti e profondi interessi economici e politici”.