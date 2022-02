Guerra in Ucraina, Letta: "Strangolare l'economia russa per evitare escalation"

globalist

24 Febbraio 2022 - 12.56

Il segretario del Pd Enrico Letta ha spiegato quali dovrebbero essere le prossime mosse per fiaccare la forza della Russia: “Noi tutti speriamo di poter evitare un intervento militare Nato. Anche dal punto di vista legale, del sistema delle alleanze, sappiamo tutti che l’Ucraina non fa parte della Nato. Ma il tema è fare in modo che tutto il mondo libero sia in grado di dare un messaggio concreto che crei in cordone attorno alla Russia per strangolare l’economia russa in poche settimane. Questo messaggio forte deve essere messo in campo velocemente”.

Le sanzioni avrebbero conseguenze pesanti, ma sono necessarie per bloccare l’attacco militare: “Quello che mi dispiace – ha aggiunto Letta – è che a pagare il costo di queste sanzioni sarà la povera gente, ma è l’unico modo per bloccare ed evitare una escalation militare”.

Unità dell’Europa o andremo con il cappello in mano da Putin

Letta richiama l’Europa ad essere più che mai unita in questo momento: “Di fronte a una crisi come questa o l’Europa è unita o se agiamo da soli possiamo solo andare con il cappello in mano da Putin”.