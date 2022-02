Ucraina, Cuba si schiera con la Russia: "L'espansione della Nato è una minaccia"

globalist

23 Febbraio 2022 - 17.43

Preroll

Nella crisi ucraina oggi interviene Cuba, che ha chiesto agli Stati Uniti e alla Nato di dare risposta alle “richieste fondate su garanzie di sicurezza” della Russia nella crisi ucraina, dichiarando anche che il suo alleato russo ha “diritto a difendersi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Cuba, per voce del Ministero degli Esteri, ha diramato un comunicato sulla crisi Ucraina, dichiarando: “La determinazione degli Stati uniti d’imporre l’espansione progressiva della Nato verso le frontiere della Federazione russa costituiscono una minaccia per la sua sicurezza nazionale e per a pace regionale e internazionale”.

Middle placement Mobile

Il ministero ha chiesto “una soluzione diplomatica sulla base di un dialogo costruttivo e rispettoso”, ma ha anche accusato gli Usa di minacciare “da settimane la Russia” e di manipolare “la comunità internazionale sul pericolo di un’invasione massiccia e imminente dell’Ucraina”.