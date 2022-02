Ucraina, lo staff di Biden insiste: "La Russia può attaccare in qualsiasi momento"

globalist

20 Febbraio 2022 - 10.34

Tra Russia e Ucraina la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro con un attacco dei primi ai danni dei secondi. A tal proposito il team di sicurezza nazionale del presidente Usa Joe Biden ha ribadito in un aggiornamento al presidente – il quale continua a monitorare la situazione in evoluzione in Ucraina – che la Russia “potrebbe lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”. L’ha reso noto oggi la segretaria alla stampa dlela Casa bianca Jen Psaki.

Biden ha ricevuto l’aggiornamento nel pomeriggio americano e questo update conteneva gli esiti degli incontri della vicepresidente Kamala Harris alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con il segretario generale della Nato Jens Soltenberg, con i leader dei tre stati baltici, con il calcelliere tedesco Olof Scholz e con altri alleati.

Il presidente in giornata convocherà una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere la situazione Ucraina.