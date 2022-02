Lo schifoso razzismo americano: rissa tra due ragazzi, la polizia ammanetta e arresta solo quello nero

globalist

18 Febbraio 2022 - 15.13

Preroll

Roberto Saviano sulle sue pagine social pubblica un video che ha dell’incredibile: “Una storia americana” scrive lo scrittore, “Due ragazzini in un centro commerciale iniziano a picchiarsi, precisamente il ragazzino bianco – di stazza più grande – inizia a spintonare il ragazzo afroamericano dopo che questo scosta il dito puntato del primo. E parte la zuffa. Arriva la polizia e cosa fa? Mette pancia a terra il ragazzo afroamericano lasciando il ragazzo bianco tranquillo sul divano. Cosa vi suscita questo video?”

OutStream Desktop

Top right Mobile

La storia è riportata anche dal New York Times: la rissa è avvenuta il 13 febbraio in un centro commerciale del New Jersey. I due ragazzi si chiamano Z’Kye e Joey e hanno 14 anni.

Middle placement Mobile

Come si può notare nel video, persino Joey, il ragazzo bianco, rimane interdetto: dopo che i due poliziotti hanno bloccato e ammanettato Z’Kye e lo portano via, Joey unisce le mani, sicuramente aspettandosi di venire ammanettato anche lui. Ma non succede.

Dynamic 1

Il video sta facendo molto scalpore negli Stati Uniti. È scattata un’inchiesta per razzismo nei confronti dei due poliziotti.