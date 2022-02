Un peschereccio spagnolo è affondato al largo del Canada: morti quasi tutti i 22 membri dell'equipaggio

globalist

15 Febbraio 2022 - 15.44

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 febbraio 2022, un peschereccio spagnolo è naufragato a largo delle coste del Canada: i 22 membri dell’equipaggio sono probabilmente quasi tutti morti: 3 per or le persone recuperate e le operazioni di soccorso stanno continuando a largo dell’isola di Terranova.

Il peschereccio Villa de Pitanxo, registrato a Marín (Pontevedra) e di proprietà dell’armatore galiziano Manuel Nores, è affondato intorno alle sette del mattino ora italiana.

Un’ora prima, ha spiegato un sottodelegato del Governo a Pontevedra, “si è perso il contatto con il localizzatore della nave”. Tre delle quattro zattere di salvataggio sono state individuate ore dopo, ma due di esse erano “completamente vuote” e la terza trasportava solo tre sopravvissuti. Le autorità canadesi stanno ora cercando la quarta zattera ma, per il momento, non è stata ancora localizzata.

La situazione del mare “era pessima” ha sottolineato il sottodelegato. I membri dell’equipaggio salvati non sono ancora fuori pericolo, in quanto in ipotermia.