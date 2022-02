Svolta Russia-Ucraina, Lavrov a Putin: "Ci sono chances di raggiungere un accordo con i Paesi Occidentali"

globalist

14 Febbraio 2022 - 14.47

La crisi tra Ucraina e Russia sta entrando nel vivo ora dopo ora. Tuttavia ci sono “sempre” chances di raggiungere un accordo con i Paesi Occidentali, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in risposta al Presidente russo che, in un colloquio oggi al Cremlino, gli aveva chiesto se esistessero appunto possibilità in questo senso o se invece i Paesi coinvolti vogliono solo trascinare la Russia in negoziati senza fine, ha reso noto il pool di giornalisti di Ria Novosti accreditati al Cremlino, pubblicando la foto di Putin e Lavrov, seduti a grande distanza ai bordi di un tavolo di legno scuro. Il Presidente seduto a capotavola, il ministro alla sua destra, ma molto, molto lontano.

La questione dei tavoli del Cremlino è stata aperta con la comparsa del lungo tavolo ovale bianco ai cui capi opposti si sono seduti, prima Putin e il Premier ungherese Viktor Orban e poi, a distanza di pochi giorni, Putin ed Emmanuel Macron.

A questi due incontri, ha fatto seguito quello con il Presidente del Kazakhstan, Tokayev, fatto accomodare di fronte a un piccolo tavolo quadrato da caffè. Dopo aver incontrato Lavrov, allo stesso tavolo, Putin ha ricevuto il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, mantenuto alla stessa distanza di Lavrov. Con Shoigu ha discusso delle esercitazioni congiunte Russia e Bielorussia in corso in Bielorussia.