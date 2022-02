Possibile blocco aereo sull'Ucraina, il deputato: "Se siete all'estero tornate a casa ora"

globalist

13 Febbraio 2022 - 12.30

Preroll

L’Ucraina sta considerando di sospendere il traffico aereo sul paese: lo ha dichiarato un deputato, Aleksy Goncherendo, che sul suo canale Telegram sostiene che “molto probabilmente dalle ore 16 di domani il traffico aereo in Ucraina sarà sospeso”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Goncherendo ha fatto questa dichiarazione in seguito a un caso di un aereo della compagnia ucraina lowcost SkyUp partito dal Portogallo e fatto atterrare in Moldova perchè la società che lo ha in leasing ha vietato l’ingresso in Ucraina. L’episodio è stato visto da molti come un preludio al blocco aereo.

Middle placement Mobile

Secondo il parlamentare, “KLM ha cancellato i suoi voli, SkyUp sta facendo atterrare il suo volo a Chisinau, oggi ci sarà il divieto di Air France”. Goncharenko esorta poi gli ucraini che fossero all’estero “Se siete all’estero e volete tornare a casa, meglio farlo subito, perchè per un paio di settimane sarà probabilmente molto difficile”.