Blinken: "Se la Russia invade l'Ucraina la risposta dell'Occidente sarà rapida, unita e dura"

13 Febbraio 2022 - 10.20

Dalle Hawaii, dove si trova in visita ufficiale, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che, nel caso di un’invasione russa dell’Ucraina, la risposta dei paesi occidentali “sarà rapida, unita e dura”.

Blinken ha insistito sul pericolo di un’azione russa in Ucraina mascherata da inevitabile reazione. “Non ci dovremmo sorprendere se la Russia creasse una provocazione o un incidente e lo utilizzasse per giustificare un’azione militare già preparata da tempo”, ha detto il segretario di Stato che ha incontrato i ministri degli Esteri giapponese e sudcoreano.

Manovre a Est

I Ministri degli Esteri del Giappone e della Corea del Sud insieme a Blinken si sono impegnati a collaborare per scoraggiare un’ulteriore escalation russa lungo il confine con l’Ucraina e hanno condannato i recenti lanci di missili balistici della Corea del Nord.

Blinken, il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi e il ministro degli Esteri sudcoreano Chung Eui-yong hanno sottolineato “l’importanza fondamentale” di una forte cooperazione tra i loro paesi per la stabilità regionale, in una dichiarazione congiunta dopo i colloqui alle Hawaii. I ministri hanno anche assicurato il loro “incrollabile sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Quanto alla minaccia rappresentata da Pyongyang, Blinken e i suoi omologhi hanno espresso “ha espresso profonda preoccupazione per la natura destabilizzante” dei recenti lanci di missili balistici, invitando la Corea del Nord ad impegnarsi nel dialogo. “È chiaro a tutti noi che Pyongyang è in una fase di provocazione”, ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta sottolineando che Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud stanno lavorando a stretto contatto per “raggiungere la completa denuclearizzazione e una pace.