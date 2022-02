Kiev, le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma: "L'Ucraina proteggerà i suoi cittadini"

globalist

12 Febbraio 2022 - 12.00

La minaccia russa in Ucraina sta ovviamente avendo effetti sulla popolazione, che può realisticamente trovarsi sotto le bombe russe da un momento all’altro. Il governo di Volodymyr Zelensky ha diramato un appello a mantenere la calma e ha assicurati di “essere in contatto 24 ore su 24 con tutti i partner chiave” e che continua l’impegno per “ridurre la tensione” e “mantenere in linea la Russia con il dialogo diplomatico”.

“Dall’inizio dell’escalation da parte della Federazione russa, la leadership del nostro Paese, la diplomazia ucraina e l’esercito hanno fatto tutto il possibile per mantenere l’Ucraina stabile e pronta per diversi scenari e qualsiasi intenzione aggressiva”, afferma il ministero degli Esteri in una nota in cui ricorda come ieri Zelensky abbia presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale con una “analisi approfondita della situazione di sicurezza attuale e delle azioni ulteriori dell’Ucraina”.

“Grazie alle recenti decisioni del presidente, del Parlamento e del governo, così come all’assistenza dei partner, l’Ucraina ha rafforzato ancor più la sua capacità di proteggere la sicurezza dello stato e dei cittadini”, prosegue la nota, secondo cui ora “il Paese ha una posizione solida attraverso contatti diplomatici coordinati a tutti i livelli”.

E “ora è fondamentale mantenere la calma, consolidarsi all’interno del Paese, evitare azioni che possano essere destabilizzanti e che possano seminare il panico”. Le forze armate, si legge ancora, “monitorano costantemente gli sviluppi e sono pronte a respingere qualsiasi violazione dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina”.